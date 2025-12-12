世界最高峰は「そこ」だけじゃない。【梅ちゃんのツアー漫遊記】永嶋花音ちゃんとコンビを組んでわかったファイナルQTの戦い方12月はツアー予選会の「季節」だ。米女子ツアーは、今季シード落ちした渋野日向子（27）と西村優菜（25）が最終予選会をクリア。初挑戦の桜井心那（21）も来季の出場権を獲得した。米ツアーも現地11日から米フロリダ州のTPCソーグラスで最終予選会が行なわれており、日本勢は2次予選会を突破した石