東京午前のドル円は１５５．７７円付近まで水準を切り上げたが、値幅は乏しい。今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を手がかりに方向感は発生せず、来週の日銀金融政策決定会合を見据えて模様眺めムードが強まっている。 クロス円の動意は限定的。週前半にかけての円安が一巡し、ポンド円は２０８円半ば、豪ドル円は１０３円後半、ＮＺドル円は９０円半ばで推移しているが、円安基調に変化は見られない。ユ