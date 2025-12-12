カーリング男子のオリンピック世界最終予選で日本代表として戦う「SC軽井沢クラブ」が決定戦の第2戦で中国に敗れ、日本は2大会ぶりのオリンピック出場を逃しました。カナダで行われているカーリング男子のオリンピック世界最終予選。残り「1つ」のオリンピック出場権をかけて日本代表のSC軽井沢クラブは中国と対戦しました。試合は「4対5」で日本が1点を追う展開で迎えた「第9エンド」。ここで有利な後攻、赤いスト