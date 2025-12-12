Kunlun-クンルン- MUSINは、iBasso Audio初のデスクトップヘッドフォンアンプとして、窒化ガリウムトランジスタを搭載した「Kunlun-クンルン-」を12月19日に発売する。価格は103,950円。 窒化ガリウムトランジスタ(GaN FET)をデスクトップヘッドフォンアンプに応用することで、従来のMOS-FETやトラジスタを凌駕する電子移動度を誇り、より高い電子速度と低い導通損失を実現。 さらに、GaN FETのゲート・ドレイ