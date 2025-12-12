◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）＝１２月１２日、栗東トレセン悲願の重賞初タイトルを狙うシェイクユアハート（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）はレース前日、角馬場での微調整を行った。「状態の変動が少ない馬だが、今は具合がいいよ。自分出動く脚があるから、どうしても目標になるけど、前走だって強い競馬だったと思う」と宮調教師。ここまで２着９回と勝ち切れな