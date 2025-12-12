フィギュアスケート女子で１９９８年長野五輪銀メダルを獲得し、世界選手権で５度優勝したミシェル・クワンさん（米国）が１２日、自身のインスタグラムを更新し、第２子の女児を出産したことを報告した。「クリスマスが早くも訪れました私たちの娘、デラ・ローズ・クワンが誕生したことを、この上なくうれしい気持ちで共有します！」と赤ちゃんを抱いた写真をアップ。「娘が病院へ妹に会いに歩く姿を見て、涙がこぼれました