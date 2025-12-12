12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われる予定だった「フアン・アーチュレッタvs.新居すぐる」戦が、アーチュレッタの入出国に関するトラブルにより来日が不可能で欠場となったため、中止が発表された。【写真】「無加工顔面エース」人気店に“電撃移籍”した人気キャバ嬢・にじほなお、新居の新たな対戦相手は現在調整中。残り3週間を切ったなかで、誰に白羽の矢が立