TBSアナウンサー公式インスタグラムのストーリーズが12日、更新され、同日オリコンニュースが発表した毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』で2位にランクインした赤荻歩アナウンサーを、同僚アナが祝福した。【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10ストーリーズには、花束を持った赤荻アナのほか、笑顔の南後杏子アナ、伊藤隆佑アナ、熊崎風斗アナが集結