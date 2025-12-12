12月28日開幕する全国高校サッカー選手権大会に大分県代表として出場する大分鶴崎高校にサッカーボールなどが贈られました。 これは大会に協賛している帝人と明治が出場校を応援しようと毎年行っているものです。 大分鶴崎高校 11日は大分市の大分鶴崎高校で贈呈式が行われ、帝人からはサッカーボール10個とボールケース、明治からはプロテインが選手たちに贈られま