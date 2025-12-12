J2・藤枝MYFCは12日、公式サイトで槙野智章氏が新監督に就任し、来シーズンよりチームを指揮することを発表しました。この発表に併せて槙野氏もコメント。「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。サッカーと時間(とき)を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見ら