12日午前11時44分ごろ青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、北海道、青森などで震度4の揺れを観測しました。この地震で気象庁は津波注意報を発表しています。気象庁は午前11時52分に津波注意報を発表しました。津波注意報が出ているのは北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県です。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が発表されている地域の海の中や沿岸付近は危険です。海の