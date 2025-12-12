◎全国の天気北陸と北日本の日本海側は広く雪や雨が降るでしょう。北日本は大雪や吹雪にご注意ください。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。北寄りの風も強まるため、火の用心を心がけましょう。【火事の予防、できること】家の周りに燃えやすい物を置かない、ゴミは定められた日に集積所に持ち出す、たばこの投げ捨てをしない、風の強いときはたき火をしない、電気器具は正しく使う、ストーブの近くで洗濯物を干さな