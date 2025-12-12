西古見砲台第2観測所跡＝10日、鹿児島県瀬戸内町（同町教委提供）鹿児島県瀬戸内町教育委員会は12日までに、奄美大島にある旧陸軍施設で国指定史跡の構成遺跡「西古見砲台第2観測所跡」で落書きが見つかったと発表した。黒色の油性ペンのようなもので「71129」と書かれていた。町教委は文化庁に報告し、瀬戸内署が被害届を受け文化財保護法違反容疑で捜査している。第2観測所跡を含む「奄美大島要塞跡」は、大島海峡防備のため