2026月1月よりテレ東系で放送がスタートする松本まりか主演のドラマ9『元科捜研の主婦』の追加キャストとして、遠藤憲一、島袋寛子、大内リオン（AmBitious）、小手伸也、八嶋智人、入江甚儀、渡辺いっけい、高山一実の出演が発表された。 参考：松本まりか主演ドラマ『元科捜研の主婦』2026年1月より放送横山裕が初の父親役に 本作は、テレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。