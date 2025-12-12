１２日前引けの日経平均株価は前営業日比４６１円２２銭高の５万０６１０円０４銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億８７８万株、売買代金概算は３兆６０３３億円。値上がり銘柄数は１４４０、対して値下がり銘柄数は１３６、変わらずは３０銘柄だった。 前日の米株式市場でＮＹダウが最高値を更新するなど、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ決定後のリスク選好ムードが続くなかで、東京市場