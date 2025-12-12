税の仕組みや大切さについて知ってもらおうと、岡山市東区の中学校で租税教室が開かれました。 【写真を見る】「収入が違う人から公平に税金を集めて使うには？」中学生が税の仕組みや大切さを学ぶ【岡山】 「税を少なくすることで、サービスに支払う金額が減って、手元に残るお金が増加して」 租税教室は、瀬戸税務署と岡山東税務署が開いたものです。岡山市の瀬戸中学校の3年生約30人が、収入が違う人から公平に税金を