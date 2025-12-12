上段左から：小早川俊輔・陳内 将・郷本直也・鈴木裕樹・佐瀬弘幸・近藤 茶中段左から：淺場万矢・原 伊理・米倉ゆい・奥山美代子・三尾周平・吉井翔子下段左から：水野小論・糸原 舞・早海亜衣理・柳本璃音・丸山穂葉・利根川 凜 Office８次元プロデュース「近代日本文学新説上演」第三弾！演出・寺十吾×脚本・堀越涼のタッグで太宰治の不朽の名作に挑む 「温故知新」をキーワードに、文学作品を現代の事