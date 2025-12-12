「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMC9W4J/A（アップル）3位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）4位Galaxy Tab A9+SM-X210NZAAXJP（SAMSUNG）5位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB ブルーMC9X4J/A（アッ