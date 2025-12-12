はてな [東証Ｇ] が12月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比91.3％減の800万円に大きく落ち込み、通期計画の1億4600万円に対する進捗率は5.5％にとどまり、5年平均の22.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.2％→0.3％に急悪化した。 株探ニュース