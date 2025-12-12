ハイレックスコーポレーション [東証Ｓ] が12月12日昼(12:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比2.7倍の72.7億円に拡大したが、26年10月期は前期比10.6％減の65億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比34円増の80円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は14億円の黒字(前年同期は3.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前