º£½µ¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Çºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÁ°¾¥Àï¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬ÉÔºß¤â¡¢ºù²Ö¾Þ¡¦¥ªー¥¯¥¹ÀïÀþ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¤È¥Þー¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ßー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¤Ë¡È6Ç¯Ï¢Â³ÇÏ·ôÆâ¡É¥Çー¥¿ Ãæµþ2ºÐS2Ãå°ÊÍè¤Î¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥¢¥Ë