日経225先物は11時30分時点、前日比460円高の5万0660円（+0.91％）前後で推移。寄り付きは5万0820円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0930円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き時に5万0530円まで上げ幅を縮めた後は、中盤にかけて5万1170円まで急伸。ただ、買い一巡後は再び5万0500円まで上げ幅を縮めた。中盤にボリンジャーバンドの+1σ（5万0980円）を突破してきたが同バンドをキープでき