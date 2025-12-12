これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。 また、上・中・下越と佐渡に風雪注意報、中越に大雪・着雪、・なだれ注意報が発表されているところがあります。 ◆12日(金)これからの天気 このあとも断続的に雪が降るでしょう。風が強く、吹雪くところもありそうです。 降水確率は、50～80%のところが多くなっていま