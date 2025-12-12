エディオンピースウイング広島で12日から始まるクリスマスイルミネーションが11日夜、報道陣に公開されました。■有田アナウンサーリポート「スタンドにはサンフレッチェのエンブレムが映し出されました。試合日とはまた違った特別感があります」昨夜、報道公開されたのは光と音が織りなす「バイオレットクリスマスショー」です。スタジアムの設備を使った最新の映像や演出に加え、クリスマスショ&#