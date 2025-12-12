気象庁によると、１２日午前１１時４４分ごろ、地震がありました。震源地は青森県東方沖。震源の深さは２０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．５と推定。 道内の詳しい震度は以下の通りです。震度４を観測したのは、函館市、知内町、厚真町、むかわ町、新冠町震度３を観測したのは、札幌北区、札幌東区、札幌白石区、札幌厚別区、札幌手稲区、札幌清田区、室蘭市、釧路市、帯広市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、