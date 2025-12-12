長崎と中国の上海を結ぶ定期航空便が一部、欠航することがわかりました。 中国政府による日本への渡航自粛要請の影響とみられます。 一部欠航するのは「中国東方航空」が月曜と金曜の週2往復で運航している長崎⇔上海便です。 県によりますと、今月の5往復10便について中国東方航空から「欠航する」と連絡がありました。 理由については説明がなく、来年1月以降についても「不明」としています。 日中関係を巡って