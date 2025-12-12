中国メディアの快科技は11日、中国が新エネルギー車浸透率60％時代に正式に突入したとする記事を掲載した。新エネ車とは、中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCEV）の総称。記事によると、12月1〜7日の全国新エネ乗用車小売り浸透率が62．2％に達し、卸売り浸透率はさらに高い64．3％に達したことが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会のまとめで分かっ