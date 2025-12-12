6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔、横尾渉が、26日放送の日本テレビ『Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉NAKED〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ』（深1：00）に出演する。公私共に仲良しの2人がありのままで旅する番組の第2弾。第1弾の沖縄に続き、今回は日本を飛び出しオーストラリアへと向かう。地上波はダイジェスト版となり、Huluでは同日正午から配信。以降、毎週金曜正午に全5話を順次独占配信する。【写