グローバルボーイズグループ・TREASUREのテレビ朝日系冠番組『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』が、26日（深0：55〜深1：25）、28日（深0：45〜深1：15）の2回にわたって、放送される。【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）2023年に放送された『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、TREASUREがさらなる活躍を目指し、日本のバラエティを学んだ。待望の続編『トレバラS