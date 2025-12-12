午前11時44分ころの地震に関する詳しい情報です。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6．7と推定されます。各市町村の震度です。震度4が、北海道函館市、知内町、むかわ町、青森県五所川原市、三沢市、つがる市、今別町、三戸町など。震度3が、北海道札幌市北区、札幌市白石区、北斗市、岩手県普代村、宮城県石巻市などとなっています。