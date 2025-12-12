ジュニアグループ・KEY TO LITが、22日発売の『Myojo』2月号（集英社）の通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。中村嶺亜は「通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、あわせて4面KEY TO LITってすごくない!?」、猪狩蒼弥も「めっちゃKEY TO LIT号じゃん！」と、盛り上がりながら同誌での初表紙撮影に挑んだ。【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT通常版の表紙は、メンバ