歌手の藤井フミヤ（63）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。人気女優の素顔を明かした。同番組では、長年家族ぐるみでの付き合いという女優・大地真央と共演。食事の話題になり、藤井が「嫌いな物はないもんね、あ、ホルモンか。でもタンはイケるもんね。ハツもいったじゃないですか、こないだ」と切り出すと、大地は「アレめちゃくちゃおいしかったね、あそこの焼肉、おいしかった〜。全然好き嫌いがない」