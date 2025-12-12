政府が物価高対策として推奨する「おこめ券」をめぐり、自治体の間では経費の高さなどを問題視して、配布を見送る動きが相次いでいます。鈴木農水相は「食料品の高騰対策に適合する」として、意義を改めて強調しました。1枚440円分として使える「おこめ券」は経費などが上乗せされ、現在、500円で販売されています。JA全農（全国農業協同組合連合会）は、販売価格を480円台に抑えた新たな券を1月中旬にも発行することにしていて、