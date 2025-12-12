令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。 12日に行われた皇后杯ファイナルラウンド2回戦では、大阪産業大学（大阪・大学）と長野☆GaRons（長野・V）が対戦した。 試合は第1セットから両者譲らず一進一退の攻防が続く中、中盤から一歩抜け出したのは大阪産業大。栗山弥葵を中心に攻撃を組み立て、V.LEAGUE MENで現在7位の長野☆GaRo