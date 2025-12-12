１２日午前１１時４４分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県や北海道などで震度４を観測。気象庁は北海道、青森・岩手・宮城県に津波注意報を発表した。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・５と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４北海道渡島地方東部、青森県津軽北部、岩手県内陸北部、秋田県内陸北部など