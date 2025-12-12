タレントの大沢あかね（40）が、来年2月2日に美容実用書「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（ワニブックス）を発売する。かつて大沢は「朝、顔を洗うのも面倒だった」と語るほどの“放置肌”だったが、36歳で一念発起。同書では、三児の母、多忙なタレントとして、育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容法「お風呂美容」を紹介。多忙な日々でも“お風呂の20分”を最高の美容時間に変えるアイデアが満載だ。大沢