ANAやJAL、ダイハツなど大手企業や銀行が、環境配慮やコスト削減を理由に、2026年版をもってカレンダーの無料配布を終了すると相次いで発表した。カレンダーメーカーも、売り上げ部数が年々減少。一方、配布を継続する自治体や、来店客へのサービスとして続ける企業もあり、根強い紙カレンダー派の需要に応えている。企業がカレンダー配布終了を続々発表まもなく迎える年の瀬、新しい年を前に、多くの人が買い換えるカレンダーにも