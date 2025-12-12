各港の詳しい到達予想です。津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1メートルの津波が予想されます。青森県太平洋沿岸の最も早い場所では津波がすぐ来ます。第1波到達予想時刻、小川原港は午後0時10分。むつ関根浜、八戸港は、午後0時20分。津波注意報が出ている岩手県は、各港で1メートルの津波が予想されます。岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。第1波到達予想時刻、宮古は午後0時10分。釜石、久慈港は午後0時