経済産業省は12日、先端半導体の技術開発拠点を北海道千歳市に新設すると発表した。次世代半導体の国産化を目指すラピダスの工場に近接する形で、日本が強みを持つ製造装置や素材といった関連分野の研究を企業や大学の連携により加速させる狙い。2029年度の稼働開始を目指す。赤沢亮正経済産業相が12日の閣議後記者会見で明らかにした。産業技術総合研究所（産総研）の拠点として設置し、高性能の半導体露光装置を導入する。海