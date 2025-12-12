日本選手として初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、貴重なフィギュアになった。エンスカイ（本社・草加市）が「2025 アメリカ野球殿堂入り記念イチロープレミアムフィギュア」を制作したもので12日からMLB通算安打数と同じ3089体の数量限定で発売する。極限までリアルを追求したフィギュア「リアルパーフェクトシリーズ」からリリースするもので、イチロー氏が打席に