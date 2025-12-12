将棋の棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントの敗者復活戦決勝戦が12月12日に行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。宮田利男八段門下同士による敗者復活戦決勝の一局。本局の勝者は挑戦者決定二番勝負に進出し、前期挑戦者の増田康宏八段（28）と対戦する。【中継】伊藤二冠VS斎藤六段 注目の一戦（生中継中）藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者を決