お笑い芸人のやす子が１１日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、意外過ぎる男性の好みを告白した。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を開催。元欅坂の今泉佑唯が悪い男性に惹かれてしまうと告白すると、やす子は「真面目に生きてきたから、反動でそういう人に惹かれるのはすごい分かる」と同意。そして「恋愛したことないけど、真面目に生きすぎて、付き合うならタトゥー入れてるラッパーと付き合