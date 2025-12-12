11日から一部の便で運休が始まった小松・上海便について、中国東方航空が1月の運航を全て取り止めることが分かりました。石川県によりますと11日、小松・上海便を運航する中国東方航空から連絡があり、現在、週4往復となっている定期便について、来年1月の全ての便を運休する方針が伝えられたという事です。上海便は、すでに欠航が発表されている今月中の8往復に加え、1月の18往復も欠航となり、合わせて26往復が運休することにな