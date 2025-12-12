◆ カブス指揮官と3年ぶり再集結現地時間11日、シカゴ・カブスがFAのホビー・ミルナー投手（34）を獲得したとMLB公式サイトが報じた。契約は1年375万ドルとされている。ミルナーは2012年のドラフトでフィリーズに入団し、2017年にMLBデビュー。現カブス監督のクレイグ・カウンセル氏が率いていたブリュワーズに2021年から加入すると、2023年には73登板で防御率1.82の好成績を収めた。今季はレンジャーズで73試合に登板して3勝4