能登半島地震や奥能登豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町で、夏から整備が進められていた仮設商店街が完成し、12日から営業が始まりました。完成した施設は、石川県輪島市では9カ所目、町野地区では初めてとなる、仮設商店街「まちのテラス」です。「オープンでございます」入居第1号となる、健康関連の商品を扱う店が12日から営業を開始し、早速、地元の人が訪れていました。 奥野百貨店・奥野 宏 社長：「もの