テレビ朝日は１２日、シリーズ化された人気ドラマ「ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜」の韓国でのリメーク契約を締結し、制作が正式スタートしたことを発表した。大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオＳ（ＳＢＳドラマスタジオ）が担当し、２０２６年には３大ネットワークの一つであるＳＢＳの新ドラマとして編成・放送されることも決まった。１２〜２１年にわたって７シリーズが放送された「ドクターＸ」。米倉涼子演じる