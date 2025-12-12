韓国メディアが、ドジャース山本由伸投手（27）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場報道に危機感を募らせた。 中日スポーツの報道に反応日本のスポーツメディア「中日スポーツ」（ウェブ版）は2025年12月12日、山本が26年3月に開幕するWBCに出場することになったと報じた。ドジャースのチームメイトである佐々木朗希投手（24）は出場しないという。 26年大会で2連覇を目指す「侍ジャパン」。すでに大谷翔平選手（ドジ