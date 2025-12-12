12日未明、愛知県豊橋市の銭湯の駐車場で車などが燃える火事があり、警察は放火の可能性もあるとみて調べています。火事があったのは豊橋市新栄町の『ふれあい銭湯千人風呂』の駐車場で、午前0時過ぎ、「ボイラー付近から火が見える」と通りかかった人から110番通報がありました。消防車など7台が出て火はおよそ1時間後に消し止められましたが、乗用車1台と使用していない冷蔵庫、建物の壁などが焼けました。銭湯は