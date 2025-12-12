戦時下の神戸を舞台とした演劇「流々転々（るるてんてん） KOBE 1942-1946」（2026年2月14・15日、神戸文化ホール）の取材会がこのほど開かれ、出演する俳優の鈴木浩介、美弥るりからが意気込みなどを語った。神戸文化ホール開館50周年を記念したシリーズの集大成的な公演で、制作陣は約1年にわたって神戸市内の各地を歩き取材を重ね、作品の内容に反映させたという。「流々転々（るるてんてん） KOBE 1942-1946」の取材会（2025