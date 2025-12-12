異端の落語家・快楽亭ブラック（73）の破天荒な生き様を描いたドキュメンタリー映画「落語家の業（ごう）」が13日から東京・渋谷のユーロスペースを皮切りに全国順次公開される。芸歴56年、波乱万丈の人生を貴重な映像で伝える新作について、榎園喬介監督に話を聞いた。（文中一部敬称略） 【写真】異端の落語家・快楽亭ブラックと破天荒も落語の腕はすごすぎた師匠の故・立川談志さん ブラックは1952年、